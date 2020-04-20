شؤون فلسطينية

مجدلاني يُعلن صرف مساعدة عاجلة على "الفقراء الجدد" قبل شهر رمضان

مجدلاني يُعلن صرف مساعدة عاجلة على "الفقراء الجدد" قبل شهر رمضان
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني: إن عملية تحديث بنك الأسماء للفقراء الجدد، الذين تأثروا بانتشار فيروس (كورونا) المستجد في فلسطين مستمرة، مشيراً إلى أنه جاري العمل على صرف مبلغ 500 شيكل قبل شهر رمضان على "الفقراء الجدد".

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إنه تم إعداد استمارة لتعبئة كل المعلومات، وهي عبارة عن قاعدة بيانات، وتم توزيعها على مكاتب التنمية الاجتماعية ومديرياتها بالإضافة إلى البلديات، واتحاد العمال.

وتابع مجدلاني: لغاية أمس الساعة 11 صباحاً، كان عدد المسجلين 63 ألفاً و380، ونجري عملية فلترة وفحص لكل المسجلين.

وأشار وزير التنمية الاجتماعي، إلى أننا "نتحدث عن أسماء جديدة وليست مسجلة سابقاً، ولكن بعض الموظفين العاملين في الحكومة، سجلوا أسماءهم وتم شطبهم مباشرة"، معرباً عن أمله بأن كل موظف حكومي أو موظف يتقاضى راتباً من الحكومة، أو من جهة أخرى، ألا يسجل في هذه الاستمارة لأنه ليس فقيراً.

وأضاف: "نتوقع قبل نهاية هذا الشهر، أن يصل العدد إلى 100 ألف، لأننا نتحدث عن أفراد وعائلات، والفقراء الجدد هم كل من فقد عمله، ولا يوجد لديه مصدر دخل، أو من يكون دخله أقل من 1400 شيكل".

وقال هذه البيانات ستنقسم إلى قسمين، الأول للعمال المتعطلين، ويتم معالجتهم من قبل وزارة العمل، وهذا اختصاصها، وهناك صندوق يجري العمل من أجل جمع كل الإمكانيات، من أجل توفير مبلغ مقطوع للعمال العاطلين عن العمل يقدم لهم لمرة واحدة، خصوصاً أن هناك اتفاقاً بين أرباب العمال والعمال واتحاد العمال، بدفع نصف راتب عن شهر نيسان/ إبريل، وبالتالي نتحدث عن شريحة من العمال المتعطلين بشكل مؤقت.

وأضاف: القسم الثاني، وهم الشريحة الأكبر، نتحدث عن شريحة الفقراء الجدد، مستوى المعيشة لديهم كان على مستوى الفقر، وانخفض إلى ما تحت خط الفقر.

وتابع مجدلاني: نحاول صرف مبلغ قبل شهر رمضان، للفقراء الجدد، بقيمة 500 شيكل كمساعدة عاجلة للأسر التي سجلت حديثاً، وليس الأسر التي تتلقى خدمات ومساعدات من وزارة التنمية.

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