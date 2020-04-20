العراق يبدأ برفع الحظر جُزئيًا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصحية العراقية، عن رفع حظر التجوال الجزئي من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا، بدءاً من يوم غد الثلاثاء، مع شمول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالحظر الشامل.



وقال بيان صدر عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية: "الاستمرار بمنع التجمعات، التي يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة أشخاص، والسماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل حصراً وعدم السماح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها، والسماح بمزاولة الأعمال، وفتح المحال التجارية والمصانع والمعامل خلال ساعات النهار في أوقات رفع الحظر، وبالحد الأدنى من العاملين، والتعهد بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية وعدم التجمع".



وأضاف: "الاستمرار بغلق المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي والملاعب الرياضية والمولات وقاعات الأفراح ومنع إقامة مجالس الفاتحة والعزاء والتجمعات، والسماح بمواصلة الدوام بالمؤسسات الحكومية بالحد الأدنى من العاملين وللضرورة حصراً على ألا يتجاوز نسبة 25%، ومنع عمل وسائل النقل الكبيرة، التي يزيد عدد ركابها عن أربعة أشخاص والسماح لمركبات الأجرة الصالون بالعمل".



وأكدت اللجنة "منع السفر الخارجي والداخلي والتنقل بين المحافظات، واستثناء فئات محددة حسب الضرورة، وتكون حركة الشاحنات الكبيرة (ثلاثة أطنان فأكثر) من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحاً".