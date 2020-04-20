أسعار الدجاج بأسواق غزة اليوم الاثنين

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رام الله - دنيا الوطن

شهدت أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين، ارتفاعاً كما جاءت يوم أمس، حيث جاءت أسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.



وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم 12 شيكلاً، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 24 شيكلاً بينما كبدة الدجاج 18 شيكلاً، وفخذ الدجاج 14 شيكلاً، وكيلو جناح الدجاج 10 شواكل.



وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم:



1 - كيلو الدجاج حي 12 شيكلاً.



2 - كيلو استيكات 24 شيكلاً.



3 - دبوس الدجاج 16 شيكلاً.



4 - كيلو فخذ الدجاج 14 شيكلاً.



5- كيلو صدر الدجاج 24 شيكلاً.



6- كيلو كبدة الدجاج 18 شيكلاً.



7- كيلو الشيش 24 شيكلاً.



8- كيلو جناح الدجاج 10 شواكل.