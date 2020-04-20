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حالتا وفاة و26 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في السودان

حالتا وفاة و26 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في السودان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السودان، اليوم الاثنين، 26 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، إضافة إلى وفاة اثنين من المصابين.

وسجلت الحالات والوفيات الجديدة في ولاية الخرطوم، بعد يوم من بدء سريان مرحلة الإغلاق الكامل وحظر التجوال الكلي لـ 21 يوماً في الولاية، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في البلاد منذ بداية الوباء إلى 92 حالة، متضمنة 12 وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات، التي تماثلت للشفاء، ثماني حالات.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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