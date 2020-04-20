"المرور" بغزة: ثلاث إصابات بأربع حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، اليوم الاثنين: إن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر.



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الأعمال على الطريق.



وأفادت إدارة المرور، بتسجيل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، أربعة حوادث سير، نتج عنها ثلاث إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.