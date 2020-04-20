(كورونا) يٌسجّل أرقاماً قياسية بالإصابات والوفيات حول العالم

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا) المستجد (كوفيد19)، أنّ الفيروس أدى حتى مساء الأحد، إلى 164,936حالة وفاة في دول العالم، فيما ارتفعت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها إلى نحو المليونين و400 ألف شخص، تعافى منهم نحو 616 ألف مريض.



وفي الدول العربية فقد أعلنت 17 دولة الأحد عن وفاة 40 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، واكتشاف 2,931 إصابة جديدة مؤكدة.



وتُواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 210 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث أوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 4,889 وفاة، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية الجزء الأكبر منها، حيث أعلنت عن 1,402 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها إلى 40,416 شخصاً، لتتصدر بذلك جميع دول العالم من حيث الوفيات، وكذلك بعدد الإصابات التي بلغت حصيلتها لديها 761,357 شخصاً منهم 22,565 إصابة جديدة.



فيما تحل إيطاليا في المركز الثاني عالمياً من حيث عدد الوفيات بإجمالي 23,660، منهم 433 اليوم، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 178,972 إصابة، منهم 3,047 حالة اكتشفت اليوم.



وتستأثر إسبانيا بالمركز الثالث مسجلةً حصيلة وفيات بلغت 20,453 شخصاً منهم 410 اليوم، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 195,944 شخصاً، منهم 1,528 اليوم، يليها فرنسا في المركز الرابع بحصيلة 19,718 وفاة، منهم 395 اليوم، و 152,894 إصابة، بعدها تأتي بريطانيا في المركز الخامس بحصيلة وفيات بلغت 16,060، منهم 596 اليوم، و 120,067 إصابة حتى الآن.



وتأتي بلجيكا في المركز السادس، مسجلة حصيلة وفيات بلغت 5,683 حالة منهم 230 اليوم، و 38,496 إصابة، يليها إيران في المركز السابع عالمياً بإجمالي وفيات بلغ 5,118 شخصاً، منهم 87، و 82,211 إصابة، ثم الصين التي أصبحت في المركز الثامن بحصيلة 4,632 وفاة، ولم تسجل الصين اليوم أي وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 82,735 إصابة، منهم فقط 16 حالة، وحلت ألمانيا في المركز التاسع مسجلةً وفاة 4,586 شخصاً، منهم 48 اليوم، وإصابة 145,184 إصابة، وفي المركز العاشر تحل هولندا بحصيلة 3,684 وفاة، منهم 83، و 32,655 إصابة.



وفي الشرق الأوسط، ما تزال تُركيا تعاني جراء سرعة تفشي الفيروس بين السكان، مُسجلةً حصيلة بلغت 2,017 وفاة، منهم 127 اليوم، و86,306 إصابة حتى الآن، لتحتل من حيث عدد الوفيات المركز الـ 12 عالمياً، بعد البرازيل التي تحل منذ أيام في المركز الـ 11 عالمياً بحصيلة 2,388 وفاة، و 37,437 إصابة.



الدول العربية



كشفت الإحصاءات، أنّ 9 دول عربية، أعلنت الأحد، عن وفيات جديدة بفيروس (كورونا)، هي: "مصر، والجزائر، والسعودية، والإمارات، والمغرب، وسوريا، والكويت، وسلطنة عمان، وتونس"، فيما سجلت 8 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.



وسجلت مصر اليوم وفاة 15 شخصاً، من مجموع 239 وفاة حتى الآن، وعن تسجيل 112 إصابة جديدة، ليصل بذلك عدد المصابين إلى 3,144 حالة.



كما سجلت الجزائر اليوم 8 حالات وفاة؛ ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 375 شخصاً، كما سجلت 95 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,629 حالة حتى الآن.



وفي السعودية تم الإعلان اليوم عن وفاة 5 أشخاص من مجموع 97 وفاة في المملكة منذ اكتشاف الفيروس على أراضيها حتى الآن، وعن تسجيل 1,088 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 9,362 شخصاً، وتشهد السعودية منذ يومين ماضيين تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.



وسجلت الإمارات الأحد، 4 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 41 شخصاً، كما سجلت 479 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 6,781 حالة حتى الآن.



كما أعلنت المغرب عن وفاة 4 أشخاص، من مجموع 141 حالة وفاة في البلاد، وعن اكتشاف 170 إصابة جديدة من مجموع 2,855 حالة.



وأعلنت الأحد كلاً من "سوريا، والكويت، وسلطنة عمان، وتونس"، عن وفاة شخص واحد في كل دولة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في سوريا إلى 3 اشخاص، والكويت إلى 7، وسلطنة عمان إلى 7 ، وتونس 38 وفاة.



وأيضاً بلغت حصيلة المصابين في كل من سوريا 39، منهم حالة واحدة اكتشفت الأحد، والكويت 1,915 إصابة، منهم 164 اليوم، وسلطنة عمان 1,266 إصابة منهم 86 اليوم، وتونس 879 منهم 13 إصابة الأحد.



أما على صعيد الدول العربية التي لم تشهد حالات وفاة، ولكنها سجلت إصابات جديدة على أراضيها، فقد أعلنت قطر، الأحد عن 440 إصابة جديدة من مجموع 5,448 إصابة في البلاد حتى الآن. كما سجلت 8 حالات وفاة منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.



وأعلنت الكويت الأحد عن اكتشاف 80 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 1,234، توفي منهم شخص واحد حتى الآن.



وفي جيبوتي تم تسجيل 114 إصابة جديدة، من مجموع 846 إصابة توفي منهم شخصان إثنان، أما في البحرين تم تسجيل 100 إصابة جديدة من مجموع 1,873 حالة، توفي منهم 7 أشخاص حتى الآن.



وأيضاً سجلت العراق 26 إصابة جديدة من مجموع 1,539 حالة مسجلة في البلاد، تُوفي منهم 82 شخصاً حتى الآن.



كما أعلنت دولة فلسطين عن اكتشاف 9 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 437 شخصاً، في الضفة وغزة إضافة إلى 115 حالة في العاصمة الفلسطينية القدس المحتلة، توفي من مجموع المصابين 3 مواطنين حتى الآن.



أما الأردن فقد أعلنت عن اكتشاف 4 إصابات جديدة من مجموع 417 حالة، توفي منهم 7 أشخاص.



وأعلنت لبنان، عن تسجيل إصابة جديدة واحدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 673 شخصاً، توفي منهم 21 شخصاً.



وسجلت الصومال الأحد 29 إصابة جديدة مؤكدة، من مجموع 164 إصابة في البلاد، توفي منهم 7 أشخاص حتى الآن.