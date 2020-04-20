شاهد: المكان "الأكثر خطورة" في وزارة الصحة بغزة





والمختبر المركزي هو المكان المخصص لفحص فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، في قطاع غزة.





وسجلت وزارة الصحة بغزة، في وقت متأخر من فجر اليوم الاثنين، إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) لرجل وزوجته في أحد مراكز الحجر الصحي من العائدين عبر معبر رفح بتاريخ 15 من نيسان/ إبريل الجاري.





وأضافت: أن حالتهما مطمئنة، فيما تم إبلاغهما بالنتائج، وجاري استكمال الإجراءات، وفقاً للبروتوكول المعتمد.











رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر مشاهد من المختبر المركزي، والذي وصفته بأنه "الأكثر خطورة" في مباني الوزارة بالقطاع.