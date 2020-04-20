كهرباء غزة تُعلن جدول شهر رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة كهرباء محافظات غزة، عن جدول الكهرباء، المقرر العمل به خلال شهر رمضان المبارك.



وأوضحت الشركة في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، أن الجدول الذي سيتم العمل به في شهر رمضان المبارك، هو هو 8 ساعات وصل، يقابلها 8 ساعات فصل.



وأشارت، إلى وجود بعض الزيادات كما هو معمول حاليًا.