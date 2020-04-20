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هزة أرضية شدتها 3 درجات على مقياس (ريختر) تضرب سوريا

هزة أرضية شدتها 3 درجات على مقياس (ريختر) تضرب سوريا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، نقلاً عن المركز الوطني للزلازل، بأنه تم تسجيل هزة أرضية، شدتها ثلاث درجات على مقياس (ريختر) وعلى عمق 10 كيلومترات فجر اليوم.

وأضافت (سانا): أن مركز الهزة تم تحديده، على مسافة 33 كيلومتراً عن شاطئ مدينة اللاذقية.

وكان الساحل السوري، شهد يوم السبت الماضي، وقوع هزتين أرضيتين، وصفت شدتهما بالخفيفة، فيما ضربت هزة أرضية، يوم الأربعاء الماضي، محافظة اللاذقية السورية، بلغت شدتها 4.7 درجة على مقياس (ريختر).

كما أفاد المركز الوطني للرصد الزلزالي في دمشق، في 14 من الشهر الجاري، بأنه تم تسجيل هزة أرضية خفيفة، بلغت قوتها 3.3 درجة على مقياس (ريختر).

ويوم السبت الماضي، حدثت هزة أرضية ضربت مدينة زاخو شمالي العراق بقوة 2.9 درجة على مقياس (ريختر).

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