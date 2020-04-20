دولي

غانتس يدعو نتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ وطنية ويُهدد بتشريع قوانين تستهدفه

غانتس يدعو نتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ وطنية ويُهدد بتشريع قوانين تستهدفه
بنيامين نتنياهو وبيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
جدد رئيس حزب (أزرق أبيض ) في إسرائيل، بيني غانتس الليلة الماضية، دعوته لحزب (ليكود) لتشكيل حكومة طوارئ وطنية.

وأضاف في تصريحات، نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن الأزمة الاقتصادية، التي تعصف بإسرائيل، تهدد ملايين المواطنين وأنهم لن يغفروا لمن يجرهم إلى انتخابات رابعة، قاصداً بتصريحاته، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

ودرس الحزب أمس إمكانية طرح مشاريع القوانين، التي تستهدف نتنياهو على (كنيست) اليوم، ما سيشكل آلية أخرى لممارسة الضغوط عليه. 

في سياق متصل، قال رئيس (هناك مستقبل) يائير لابيد: إن غانتس: "إذا دخل إلى هذه الحكومة فإنه قد رضخ للفساد".

ومن جهته، طالب رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان رئيس (كنيست) بيني غانتس، بالمصادقة خلال جلسة رئاسة (كنيست) اليوم، على طرح قوانين ضد نتنياهو، بادرت إليها كتلة (إسرائيل بيتنا) البرلمانية. 

وفي صفحته على (فيسبوك) قال ليبرمان: إن هذه  ساعة اختبار بالنسبة لغانتس، معتبراً أن نتنياهو لم يقم إلا بالتلكؤ، ولن يوقع أية اتفاقية ائتلافية خلال الأيام القريبة.

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة الأمريكية تسجل نحو 2000 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الولايات المتحدة الأمريكية تسجل نحو 2000 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

بالصور: متظاهرون يحافظون على مسافة متر فيما بينهم يحتجون ضد نتنياهو

بالصور: متظاهرون يحافظون على مسافة متر فيما بينهم يحتجون ضد نتنياهو

كندا تشهد أسوأ حادث قتل جماعي منذ أكثر من 30 عاماً

كندا تشهد أسوأ حادث قتل جماعي منذ أكثر من 30 عاماً

لليوم الثاني توالياً.. الصين تُعلن عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

لليوم الثاني توالياً.. الصين تُعلن عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

حكام ولايات أمريكية لترامب: من المبكر رفع القيود

حكام ولايات أمريكية لترامب: من المبكر رفع القيود

أمهات عائدات من ووهان.. أطفالهن لا يستطيعون التعرف عليهن

أمهات عائدات من ووهان.. أطفالهن لا يستطيعون التعرف عليهن

غانتس يحاول الضغط على نتنياهو عبر هذه الطريقة

غانتس يحاول الضغط على نتنياهو عبر هذه الطريقة

الصحة الاسرائيلية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 13491

الصحة الاسرائيلية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 13491

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

اتحاد المقاولين يرحب بقرار وزارة التربية والتعليم بصرف فواتير المشاريع الممولة

اتحاد المقاولين يرحب بقرار وزارة التربية والتعليم بصرف فواتير المشاريع الممولة

محافظ قلقيلية يصدر تعليمات جديدة في ظل حالة الطوارئ

محافظ قلقيلية يصدر تعليمات جديدة في ظل حالة الطوارئ

ملحم: نتائج 35 عينة من مخالطين في كفر عقب ما زالت تحت الفحص

ملحم: نتائج 35 عينة من مخالطين في كفر عقب ما زالت تحت الفحص

الشرطة تنفذ قطار الفرح لترفيه الاطفال المحجورين شمال غرب القدس

الشرطة تنفذ قطار الفرح لترفيه الاطفال المحجورين شمال غرب القدس

منظّمات حقوقيّة تطالب إسرائيل بنشر خطّتها لمنع انتشار (كورونا) في غزّة

منظّمات حقوقيّة تطالب إسرائيل بنشر خطّتها لمنع انتشار (كورونا) في غزّة

شاهد: مصرع طفلتين جراء حادث سير في مدينة الخليل

شاهد: مصرع طفلتين جراء حادث سير في مدينة الخليل

القيادي حنيني يوجه نصائح للشباب في حال اعتقالهم لدى الاحتلال

القيادي حنيني يوجه نصائح للشباب في حال اعتقالهم لدى الاحتلال

اشتية: قضية العمال في إسرائيل ما زالت التحدي الأكبر

اشتية: قضية العمال في إسرائيل ما زالت التحدي الأكبر

منوعات

درة التونسية تثير غضب الممرضات في مصر وتُبرر

درة التونسية تثير غضب الممرضات في مصر وتُبرر

نجل فنان كويتي مشهور يضرم النيران داخل النظارة أثناء احتجازه فيها‎

نجل فنان كويتي مشهور يضرم النيران داخل النظارة أثناء احتجازه فيها‎

توم هانكس يكشف تفاصيل قاسية بعد شفائه من &#34;كورونا&#34;

توم هانكس يكشف تفاصيل قاسية بعد شفائه من "كورونا"

شيماء سيف ترد بقوة على ريهام سعيد بهذا الفيديو.. ثم تحذفه

شيماء سيف ترد بقوة على ريهام سعيد بهذا الفيديو.. ثم تحذفه

كارمن لبس تصرخ: &#34;بدي مصرياتي رح جوع&#34;

كارمن لبس تصرخ: "بدي مصرياتي رح جوع"

ريهام سعيد عن فنانتين: &#34;لو خسوا مش هيلاقوا شغل&#34;

ريهام سعيد عن فنانتين: "لو خسوا مش هيلاقوا شغل"

هل أُصيب سعد الصغير بفيروس &#34;كورونا&#34;؟

هل أُصيب سعد الصغير بفيروس "كورونا"؟

لأول مرة في حياتها.. أصالة تختم القرآن الكريم

لأول مرة في حياتها.. أصالة تختم القرآن الكريم

دينا الشربيني تكشف عن الجملة التي يرددها عمرو دياب كثيراً.. وبعض أسراره

دينا الشربيني تكشف عن الجملة التي يرددها عمرو دياب كثيراً.. وبعض أسراره

هل تبرأ والد ياسمين صبري منها بعد ارتباطها بأحمد أبو هشيمة دون علمه؟

هل تبرأ والد ياسمين صبري منها بعد ارتباطها بأحمد أبو هشيمة دون علمه؟

عربي

مجلس الوزراء المصري يقرر وقف وسائل النقل العام من الاحد حتى الثلاثاء

مجلس الوزراء المصري يقرر وقف وسائل النقل العام من الاحد حتى الثلاثاء

الصحة العراقية: تسجيل 26 إصابة بفيروس كورونا من دون وفيات

الصحة العراقية: تسجيل 26 إصابة بفيروس كورونا من دون وفيات

الصحة الجزائرية: ثماني وفيات و95 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الجزائرية: ثماني وفيات و95 إصابة جديدة بكورونا

مصر تُعلن تسجيل 112 إصابة و15 وفاة بفيروس (كورونا)

مصر تُعلن تسجيل 112 إصابة و15 وفاة بفيروس (كورونا)