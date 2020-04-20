غانتس يدعو نتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ وطنية ويُهدد بتشريع قوانين تستهدفه





وأضاف في تصريحات، نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن الأزمة الاقتصادية، التي تعصف بإسرائيل، تهدد ملايين المواطنين وأنهم لن يغفروا لمن يجرهم إلى انتخابات رابعة، قاصداً بتصريحاته، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.



ودرس الحزب أمس إمكانية طرح مشاريع القوانين، التي تستهدف نتنياهو على (كنيست) اليوم، ما سيشكل آلية أخرى لممارسة الضغوط عليه.





في سياق متصل، قال رئيس (هناك مستقبل) يائير لابيد: إن غانتس: "إذا دخل إلى هذه الحكومة فإنه قد رضخ للفساد".





ومن جهته، طالب رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان رئيس (كنيست) بيني غانتس، بالمصادقة خلال جلسة رئاسة (كنيست) اليوم، على طرح قوانين ضد نتنياهو، بادرت إليها كتلة (إسرائيل بيتنا) البرلمانية.





وفي صفحته على (فيسبوك) قال ليبرمان: إن هذه ساعة اختبار بالنسبة لغانتس، معتبراً أن نتنياهو لم يقم إلا بالتلكؤ، ولن يوقع أية اتفاقية ائتلافية خلال الأيام القريبة.

رام الله - دنيا الوطنجدد رئيس حزب (أزرق أبيض ) في إسرائيل، بيني غانتس الليلة الماضية، دعوته لحزب (ليكود) لتشكيل حكومة طوارئ وطنية.