شؤون فلسطينية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الاثنين، الموافق 20 نيسان/ أبريل 2020 على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.58 شيكل.

الدينار الأردني: 5:06 شيكل.

اليورو الأوروبي: 3.90 شيكل.

الجنيه المصري: 0.22 شيكل.

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