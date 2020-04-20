الولايات المتحدة الأمريكية تسجل نحو 2000 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)





وفي أولمبيا تجمع مئات بشكل متقارب على درجات مبنى الكونجرس وحول نافورة في مخالفة لإرشادات الولاية والحكومة الاتحادية خلال جائحة فيروس (كورونا) المستجد.



رام الله - دنيا الوطنسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة الماضية، نحو 2000 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19"، وفق بيانات جامعة "جونز هوبكنز".كما كشف إحصاء لوكالة (رويترز) للأنباء، أن عدد وفيات الفيروس الفتاك في الولايات المتحدة تجاوز 40 ألفا يوم الأحد، وهو أعلى عدد وفيات على مستوى العالم وتقريبا ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم.كما سجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، وتجاوزت الإصابات 750 ألفا وقد زاد الرقم إلى مثليه في 13 يوماً.في سياق متصل، تجمع ما يقدر بنحو 2500 شخص عند مبنى الكونجرس بولاية واشنطن، للاحتجاج على أمر الحاكم الديمقراطي جاي إنسلي بالبقاء في البيوت للحد من انتشار فيروس (كورونا) ليخرقوا بذلك حظرا على تجمع 50 شخصا أو أكثر.وقدرت الشرطة عدد الحشد بنحو 2500 شخص مما يجعله أحد أكبر الاحتجاجات في الولايات الأمريكية على العزل العام خلال الأسبوع الأخير.