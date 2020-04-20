الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وجافة يوم الأربعاء

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



أما يوم الأربعاء، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء والليل إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.