بالصور: متظاهرون يحافظون على مسافة متر فيما بينهم يحتجون ضد نتنياهو





ووفق وكالة أنباء (رويترز) فإن الأشخاص الذين خرجوا في ميدان رابين، في تل أبيب، كانوا يضعون الكمامات على أنوفهم ويحافظون على مسافات بينهم ويلوحون برايات سوداء، رغم القيود الصارمة المفروضة بسبب فيروس (كورونا).



يشار إلى أن نتنياهو متهم في ثلاث قضايا فساد، ويتفاوض أيضا مع منافسه السياسي غانتس، للتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية تنهي عاماً من الجمود السياسي بعد اقتراع الإسرائيليين ثلاث مرات في انتخابات غير حاسمة.





وأعلنت إسرائيل تسجيل أكثر من 13 ألف حالة إصابة بفيروس (كورونا) و172 وفاة، فيما تسببت إجراءات عزل جزئية في إبقاء معظم الإسرائيليين في بيوتهم وإجبار شركات على إغلاق أبوابها مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 26%.



وتسمح قيود فيروس (كورونا) في إسرائيل بالتظاهر إذا حافظ المتظاهرون على مسافات بينهم ووضعوا كمامات على أنوفهم.











رام الله - دنيا الوطنشارك آلاف الإسرائيليين، مساء أمس الأحد، في مظاهرة يوم الأحد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين زعيم حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس، بألا ينضم إلى حكومة ائتلافية يرأسها رئيس وزراء متهم بالفساد.