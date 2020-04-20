لليوم الثاني توالياً.. الصين تُعلن عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس (كورونا)





وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالبلاد، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، بتراجع عن 16 حالة أعلنت في اليوم السابق.



وقالت اللجنة في نشرتها اليومية: إن من هذا العدد كانت هناك ثماني حالات لأشخاص جاؤوا من الخارج، بتراجع عن تسع حالات في اليوم السابق، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وكانت هناك أربع حالات عدوى محلية من بينها ثلاث حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي، وحالة واحدة في منغوليا الداخلية.



وأعلنت الصين أيضاً 49 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض في البر الرئيسي في 19 نيسان/ إبريل مقابل 44 في اليوم السابق.





ويوجد الآن في بر الصين الرئيسي في المجمل 82747 حالة إصابة و4632 حالة وفاة، بنهاية يوم 19 أنيسان/ إبريل.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الصين اليوم الاثنين، عدم وجود حالات وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، وذلك لليوم الثاني على التوالي.