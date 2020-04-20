الصحة بغزة تُعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) لرجل وزوجته

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر الاثنين، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد لرجل وزوجته بأحد مراكز الحجر الصحي.





وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا لرجل وزوجته في أحد مراكز الحجر الصحي من العائدين عبر معبر رفح بتاريخ 15/4/2020".





وأضافت الوزارة: "حالتهما مطمئنة وقد تم ابلاغهما بالنتائج وجاري استكمال الاجراءات وفقاً للبروتوكول المعتمد".





وبهذا ترتفع حصيلة المعلن عن اصابتهم بفيروس كورونا في قطاع غزة إلى 15 مواطناً أعلن عن شفاء عدد منهم لاحقاً فيما يتلقى آخرين العلاج حتى اللحظة.

رام الله - دنيا الوطن