شؤون فلسطينية

الشرطة تنفذ قطار الفرح لترفيه الاطفال المحجورين شمال غرب القدس

الشرطة تنفذ قطار الفرح لترفيه الاطفال المحجورين شمال غرب القدس
رام الله - دنيا الوطن
نفذت الشرطة مساء اليوم ومركز المنتدى الثقافي في بيت عنان ومؤسسة عبد المحسن قطان ومجموعة شباب قطنة يا بلدي فعاليات ترفيهية وتوعوية بعنوان "قطار الفرح والمرح لترفيه الاطفال المحجورين منزلياً" في بلدتي القبيبة وبيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة ضواحي القدس وتنفيذا لتوجيهات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية، تواصل ولليوم الرابع على التوالي بالتعاون مع مركز المنتدى الثقافي في بيت عنان ومؤسسة عبد المحسن قطان ومجموعة شباب قطنة يا بلدي سلسلة فعاليات ترفيهية وتوعوية بعنوان "قطار الفرح والمرح لترفيه الاطفال المحجورين منزلياً"، استهدفت مساء اليوم بلدتي القبيبة وبيت سوريك شمال غرب القدس، والتي ينظمها مركز الشرطة المجتمعي المتنقل الذي يتقدم مجموعة مركبات تنقل مهرجين ومكبرات الصوت تبث اغاني للأطفال ويقوم بالتوعية والطلب من الاهالي والاطفال ضرورة ان يستمتعوا مع البقاء في المنازل على الاسطح والشرفات وعدم الخروج للشوارع ويساند الفعاليات دورية من مركز شرطة بدو.

وأضافت بان هذه المبادرة لاقت استحسان المواطنين وتقديرهم للجهات المنفذة كونها أتت بهدف التخفيف عن الاطفال وخلق اجواء فرح تساعدهم نفسيا على احتياز مرحلة الحجر المنزلي في المنطقة وفقا لحالة الطوارئ بعد ان سجلت في المنطقة عدد من الاصابات بفيروس كورونا.

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