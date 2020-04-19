دولي

حكام ولايات أمريكية لترامب: من المبكر رفع القيود

حكام ولايات أمريكية لترامب: من المبكر رفع القيود
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
احتدم الجدل بين حكام الولايات الأشد تضررا من فيروس كورونا في أمريكا، والرئيس دونالد ترامب حول زعمه بأن لديهم إمكانات لإجراء ما يكفي من الفحوص وعليهم إعادة فتح الاقتصادات سريعا.

وقال لاري هوجان حاكم ولاية ماريلاند المنتمي للحزب الجمهوري، في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) التلفزيونية: "أعتقد أن الإدارة تحاول تكثيف الفحوص، يقومون ببعض الأمور مع المختبرات الخاصة".

وأضاف: "لكن محاولة استغلال هذا كي تقول إن حكام الولايات لديهم الإمكانيات لإجراء الكثير من الفحوص وإن عليهم العمل وإجراء الفحوص، أو بمعنى آخر أننا لا نقوم بعملنا، فهذا أمر زائف تماما".

وصرح رالف نورثام، حاكم فرجينيا المنتمي للحزب الديمقراطي لشبكة "سي إن إن" بأن "مزاعم ترامب ونائبه مايك بنس بأن الولايات لديها الكثير من الفحوص مجرد وهم".

وما تزال منطقة ماريلاند وفرجينيا وواشنطن العاصمة تشهد زيادة في الحالات رغم بدء التراجع في نيويورك وهي مركز التفشي الرئيسي بالولايات المتحدة.

وتبرز بوسطن وشيكاغو كنقطتين جديدتين للتفشي مع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات.

وقالت ولايات عديدة من بينها أوهايو وتكساس وفلوريدا، إنها تهدف إلى إعادة فتح أجزاء من اقتصاداتها، ربما بحلول الأول من مايو أو أقرب من ذلك، لكن مع توخي الحذر فيما يبدو.

وتقضي الخطوط الإرشادية التي وضعها ترامب لإعادة فتح الاقتصاد بأن تكون الولاية شهدت 14 يوما من التراجع في أعداد الحالات قبل رفع القيود تدريجيا، لكن ورغم ذلك يبدو أن الرئيس الأمريكي يشجع المحتجين الذين يريدون رفع القيود أسرع من ذلك من خلال كتابة سلسلة تغريدات على "تويتر" يوم الجمعة تدعوهم إلى "تحرير" ميشيغان ومينيسوتا وفرجينيا التي يديرها حكام من "الحزب الديمقراطي".

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم تجاوز 730 ألفا فيما بلغت الوفيات أكثر من 39 ألف شخص.

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