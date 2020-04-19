عربي

مجلس الوزراء المصري يقرر وقف وسائل النقل العام من الاحد حتى الثلاثاء

مجلس الوزراء المصري يقرر وقف وسائل النقل العام من الاحد حتى الثلاثاء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، أمرا بوقف جميع وسائل النقل العام من اليوم الأحد إلى الثلاثاء 21 أبريل.

وقال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم غلق كافة الطرق بين المحافظات أمام الحافلات العامة والرحلات ولكن يمكن لأصحاب السيارات الخاصة السير على الطرق.

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على فضائية "تن"، أن وسائل النقل العام (القطارات والمترو والحافلات والنقل النهري) توقفت عن العمل في تمام الساعة الثامنة ولن تعاود العمل إلا يوم الثلاثاء 21 أبريل في السادسة صباحا، موضحا أنه لن يكون هناك أي تواجد لأي وسيلة نقل عام في محافظات الجمهورية.

وأضاف نادر سعد أنه تم توزيع إخطارات للقرى السياحية تطالبها بعدم استقبال أو استضافة أي وفود سياحية، مؤكدا أنه لن يسمح لأصحاب الشاليهات بالنزول على الشواطئ يوم الاثنين.

وبين المتحدث باسم مجلس الوزراء أن غرامة التحرك في جماعات يوم شم النسيم 4 آلاف جنيه والحبس، مشيرا إلى أنه سيتم نشر قوات أمن على طول الكورنيش لمنع وجود أي تجمعات من البداية.

وشدد على أنه لن يسمح لأي أسرة أن تتنزه على الكورنيش أو التواجد بأي حديقة.

أخبار ذات صلة

الصحة العراقية: تسجيل 26 إصابة بفيروس كورونا من دون وفيات

الصحة العراقية: تسجيل 26 إصابة بفيروس كورونا من دون وفيات

الصحة الجزائرية: ثماني وفيات و95 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الجزائرية: ثماني وفيات و95 إصابة جديدة بكورونا

مصر تُعلن تسجيل 112 إصابة و15 وفاة بفيروس (كورونا)

مصر تُعلن تسجيل 112 إصابة و15 وفاة بفيروس (كورونا)

وزير الصحة الأردني: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

وزير الصحة الأردني: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الإفتاء المصرية توضح حكم صوم المصاب بفيروس (كورونا)

الإفتاء المصرية توضح حكم صوم المصاب بفيروس (كورونا)

سوريا تُعلن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

سوريا تُعلن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية تحذر من تناول الفسيخ في عيد (شم النسيم)

الصحة المصرية تحذر من تناول الفسيخ في عيد (شم النسيم)

مصر: رحلات استثنائية لإعادة &#34;العالقين&#34;

مصر: رحلات استثنائية لإعادة "العالقين"

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

القيادي حنيني يوجه نصائح للشباب في حال اعتقالهم لدى الاحتلال

القيادي حنيني يوجه نصائح للشباب في حال اعتقالهم لدى الاحتلال

اشتية: قضية العمال في إسرائيل ما زالت التحدي الأكبر

اشتية: قضية العمال في إسرائيل ما زالت التحدي الأكبر

السفير اللوح: نشكر السلطات المصرية لموافقتها على ترحيل مواطنين لغزة

السفير اللوح: نشكر السلطات المصرية لموافقتها على ترحيل مواطنين لغزة

الداخلية: انتهاء عمليات إزالة الألغام من حقل المغطس

الداخلية: انتهاء عمليات إزالة الألغام من حقل المغطس

الصحة العالمية تصدر توصيات بشأن صوم رمضان في ظل تفشي فيروس كورونا

الصحة العالمية تصدر توصيات بشأن صوم رمضان في ظل تفشي فيروس كورونا

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال شمال طولكرم

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال شمال طولكرم

الشيوخي يدعو الحكومة لإعادة تشغيل وتفعيل العمل والتجارة

الشيوخي يدعو الحكومة لإعادة تشغيل وتفعيل العمل والتجارة

رأفت يُدين مخططات الاحتلال الاستيطانية ويؤكد استغلالها الجائحة لمواصلة تنفيذ (صفقة القرن)

رأفت يُدين مخططات الاحتلال الاستيطانية ويؤكد استغلالها الجائحة لمواصلة تنفيذ (صفقة القرن)

منوعات

توم هانكس يكشف تفاصيل قاسية بعد شفائه من &#34;كورونا&#34;

توم هانكس يكشف تفاصيل قاسية بعد شفائه من "كورونا"

شيماء سيف ترد بقوة على ريهام سعيد بهذا الفيديو.. ثم تحذفه

شيماء سيف ترد بقوة على ريهام سعيد بهذا الفيديو.. ثم تحذفه

كارمن لبس تصرخ: &#34;بدي مصرياتي رح جوع&#34;

كارمن لبس تصرخ: "بدي مصرياتي رح جوع"

ريهام سعيد عن فنانتين: &#34;لو خسوا مش هيلاقوا شغل&#34;

ريهام سعيد عن فنانتين: "لو خسوا مش هيلاقوا شغل"

هل أُصيب سعد الصغير بفيروس &#34;كورونا&#34;؟

هل أُصيب سعد الصغير بفيروس "كورونا"؟

لأول مرة في حياتها.. أصالة تختم القرآن الكريم

لأول مرة في حياتها.. أصالة تختم القرآن الكريم

دينا الشربيني تكشف عن الجملة التي يرددها عمرو دياب كثيراً.. وبعض أسراره

دينا الشربيني تكشف عن الجملة التي يرددها عمرو دياب كثيراً.. وبعض أسراره

هل تبرأ والد ياسمين صبري منها بعد ارتباطها بأحمد أبو هشيمة دون علمه؟

هل تبرأ والد ياسمين صبري منها بعد ارتباطها بأحمد أبو هشيمة دون علمه؟

نيللي كريم ممنوعة من البكاء ستة أشهر بأمر الطبيب

نيللي كريم ممنوعة من البكاء ستة أشهر بأمر الطبيب

خالد النبوي يُهدد باعتزال التمثيل بسبب هذه الصورة مع ريهام حجاج

خالد النبوي يُهدد باعتزال التمثيل بسبب هذه الصورة مع ريهام حجاج

عربي

مجلس الوزراء المصري يقرر وقف وسائل النقل العام من الاحد حتى الثلاثاء

مجلس الوزراء المصري يقرر وقف وسائل النقل العام من الاحد حتى الثلاثاء

الصحة العراقية: تسجيل 26 إصابة بفيروس كورونا من دون وفيات

الصحة العراقية: تسجيل 26 إصابة بفيروس كورونا من دون وفيات

الصحة الجزائرية: ثماني وفيات و95 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الجزائرية: ثماني وفيات و95 إصابة جديدة بكورونا

وزير الصحة الأردني: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

وزير الصحة الأردني: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)