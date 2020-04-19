مجلس الوزراء المصري يقرر وقف وسائل النقل العام من الاحد حتى الثلاثاء

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، أمرا بوقف جميع وسائل النقل العام من اليوم الأحد إلى الثلاثاء 21 أبريل.



وقال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم غلق كافة الطرق بين المحافظات أمام الحافلات العامة والرحلات ولكن يمكن لأصحاب السيارات الخاصة السير على الطرق.



وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على فضائية "تن"، أن وسائل النقل العام (القطارات والمترو والحافلات والنقل النهري) توقفت عن العمل في تمام الساعة الثامنة ولن تعاود العمل إلا يوم الثلاثاء 21 أبريل في السادسة صباحا، موضحا أنه لن يكون هناك أي تواجد لأي وسيلة نقل عام في محافظات الجمهورية.



وأضاف نادر سعد أنه تم توزيع إخطارات للقرى السياحية تطالبها بعدم استقبال أو استضافة أي وفود سياحية، مؤكدا أنه لن يسمح لأصحاب الشاليهات بالنزول على الشواطئ يوم الاثنين.



وبين المتحدث باسم مجلس الوزراء أن غرامة التحرك في جماعات يوم شم النسيم 4 آلاف جنيه والحبس، مشيرا إلى أنه سيتم نشر قوات أمن على طول الكورنيش لمنع وجود أي تجمعات من البداية.



وشدد على أنه لن يسمح لأي أسرة أن تتنزه على الكورنيش أو التواجد بأي حديقة.