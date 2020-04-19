أمهات عائدات من ووهان.. أطفالهن لا يستطيعون التعرف عليهن









رام الله - دنيا الوطننشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية، يوم السبت، تقريراً إعلامياً كشفت فيه معاناة أمهات عائدات من ووهان، كن ضمن أعضاء الفرق الطبية التي واجهت فيروس كورونا في مقاطعة هوبي، بؤرة كوفيد 19.وقالت الشبكة إن أعضاء الفرق الطبية الذين توجهوا من مختلف المقاطعات في الصين إلى مقاطعة هوبي لدعمها، عادوا إلى منازلهم بعد أكثر من شهرين، لكنهم وجدوا أن أطفالهم الصغار بالكاد لا يستطيعون التعرف عليهم.وأضافت "تحية لهم جميعا، لهم منا كل الشكر والتقدير، سيكون أطفالكم فخورين بكم عندما يكبرون!".