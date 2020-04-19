الصحة العراقية: تسجيل 26 إصابة بفيروس كورونا من دون وفيات

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أشارت إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة.



وكشفت الوزارة، في بيان، أن مختبراتها سجلت 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل وذي قار، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأشارت إلى "عدم تسجيل أي حالة وفاة"، مبينة أن أعداد حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت 56 حالة.



وتابعت أن عدد الذين خضعوا للفحص خلال نفس المدة، بلغ 2226، لافتة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 1539 إصابة، والوفيات 82، وحالات الشفاء 1009.