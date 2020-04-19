غانتس يحاول الضغط على نتنياهو عبر هذه الطريقة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

كشف موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، النقاب عن محاولة غانتس فرض ضغوط جديدة على نتنياهو في إطار التفاوض معه على تشكيل حكومة وحدة وطنية.



وفقا لموقع الصحيفة، فإن غانتس يحاول الآن اجراء تصويت على انتخاب ممثلي الكنيست للجنة اختيار القضاء في اسرائيل، وذلك لاستخدامها كورقة ضغط على نتنياهو لتليين مواقفه.



يشار إلى أن المفاوضات بين حزبي الليكود وكحول لفان مستمرة منذ ساعات الصباح دون التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي للتوقيع عليه من كلا الحزبين والاعلان عن حكومة وحدة.