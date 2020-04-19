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الصحة الاسرائيلية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 13491

الصحة الاسرائيلية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 13491
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل ثماني حالات وفاة و226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 13491 إصابة، من بينها من 172 حالة وفاة.

ووفقًا للمعطيات الرسمية، فإنه "من مجمل الإصابات هناك 9277 وصفت حالتهم بسيطة، و142 متوسطة، و146 خطيرة، من بينهم 109 أشخاص موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، فيما تماثل 3754 شخصًا للشفاء"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأظهرت البيانات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الوفيات من جراء الإصابة بكورونا وصل إلى 172 حالة؛ بواقع 86 امرأة و85 رجلا، فيما بلغ معد أعمار حالات الوفاة 82 عاما. ومن بين حالات الوفاة تم تسجيل 20 حالة لأشخاص أصغر من 70 عاما.

وبلغ عدد مصابي كورونا في البلدات العربية، حتى صباح اليوم الأحد، لا يشمل المدن المختلطة، قرابة 580 مصابا بزيادة 35 إصابة جديدة وبارتفاع يقدر بـ6 بالمئة مقارنة باليوم السابق.

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