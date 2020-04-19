الصحة الجزائرية: ثماني وفيات و95 إصابة جديدة بكورونا

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، يوم الأحد، تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا و95 إصابة جديدة.



وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تسجيل 95 إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 2629 في 47 ولاية في أرجاء البلاد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة بالفيروس المستجد، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 375.

من جهة أخرى، أشارت وزارة الصحة إلى أن حالات الشفاء الجديدة بلغت 153 حالة، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 1047.



وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، بأن عدد الحالات التي تخضع للعلاج بلغت 4096.



وكانت السلطات الجزائرية، أعلنت في وقت سابق، تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد إلى 29 أبريل، لمواصلة مواجهة فيروس كورونا المستجد.