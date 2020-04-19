مصر تُعلن تسجيل 112 إصابة و15 وفاة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 112 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في البلاد، خلال الساعات الـ 24 الماضية في تراجع لافت لكلا المعدلين على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة.



وفي موجز صحفي، قال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافياً.



كما أكد المتحدث أن حالات الشفاء من مصابي فيروس (كورونا) ارتفعت إلى 732، وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.