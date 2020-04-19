منظّمات حقوقيّة تطالب إسرائيل بنشر خطّتها لمنع انتشار (كورونا) في غزّة





وقد طالبت هذه التوصيات إسرائيل "بتمكين وصول السكّان الفلسطينيين في المناطق المحتلّة، ولا سيما قطاع غزّة، إلى المنشآت الطبيّة، البضائع، الخدمات، ومن ضمنها الخدمات الطبيّة الطارئة دون قيود، وتسهيل حركة أصحاب المهن الطبيّة من وإلى قطاع غزّة" وتضيف الرسالة: "تتضاعف أهميّة هذه التوصيات في مثل هذه الفترة".



كذلك، وقّعت المنظّمات على عريضةٍ مشتركةٍ لـ 19 منظّمة صحّة وحقوق إنسان إسرائيليّة، فلسطينيّة ودوليّة، نُشرت بالتزامن، وطالبت المنظّمات إسرائيل برفع الإغلاق عن غزّة، والالتزام بواجباتها الأخلاقيّة والقانونيّة تجاه من يعيشون تحت سيطرتها، واتخاذ خطوات من أجل توفير كل ما يلزم جهاز الصحّة الفلسطينيّ في الضفّة وقطاع غزّة، ولإنقاذ حياة الناس.

هذا وكشفت الأزمة العالميّة، إثر تفشّي (كورونا) ضعف أجهزة الصحّة، حتّى تلك التي تعمل بانتظام في الأيام العاديّة، وتشهد أوضاع جهاز الصحّة في قطاع غزّة تدهوراً مستمراً منذ (13) عاماً.وتفرض إسرائيل قيودًا على حركة وتنقل البضائع والأفراد منذ سنوات، وتمس بجهاز الصحّة، والاقتصاد، وبالبنى التحتيّة لقطاع غزّة، كما تصنف المعدّات الطبيّة وقطع غيار الأجهزة الطبيّة ضمن المواد التي تعرّفها إسرائيل "مزدوجة الاستخدام" وتمنع دخولها إلى القطاع، وتفرض قيوداً على دخول الأشخاص، وتمنع بموجبها حركة الأختصاصيين والطواقم الطبيّة من وإلى غزّة للاستكمالات والتدريبات.ثلاث منظّمات حقوقيّة، (چيشاه- مسلك)، (عدالة)، و(مركز الميزان)- غزة، بعثوا برسالةٍ عاجلةٍ إلى وزير الأمن، منسّق عمليّات الحكومة في الأراضي الفلسطينية، والمستشار القضائيّ للحكومة، وطالبوا فيها بصياغة ونشر خطّة إسرائيل لمواجهة تفشّي فيروس (كورونا) في القطاع فورًا.كما طالبت المنظّمات، إسرائيل بإلغاء كافّة القيود التي تفرضها على حركة الطواقم الطبيّة والمعدّات الطبيّة، وقطع غيار الأجهزة من وإلى غزّة، وأن تمكّن المواطنين ممن يحتاجون علاجًا طبيًّا جرّاء إصابتهم بـ (كورونا) من المرور لتلقي العلاج، وأن تزوّد جهاز الصحّة في غزّة بوسائل الوقاية، الأدوية، والمعدّات الطبيّة اللازمة لمواجهة الوباء.وجاء في الرسالة، التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها، ووقّعتاها باسم المنظّمات المحاميّة، أُسنات كوهن- ليبشيتس والمحاميّة منى حدّاد من (چيشاه- مسلك)، أن سيطرة إسرائيل الواضحة على قطاع غزّة، تفرض عليها التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيليّ، وتحمّلها مسؤوليّة الحفاظ على صحّة وسلامة 2 مليون فلسطينيّ في قطاع غزّة.وتذكّر الرسالة بتجاهل إسرائيل لتوصيات لجنة الأمم المتّحدة للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، والتي نُشرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.