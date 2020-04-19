الأوقاف بغزة تُصدر تصريحاً مُهماً بشأن إغلاق المساجد

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، أنه لم يصدر عنها أي قرار أو تصريح، بخصوص فتح المساجد أو تجديد إغلاقها، نافيةً صحة الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بهذا الخصوص.



وقال وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور عبد الهادي الأغا، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن وزارته ملتزمة بما سيقرره العلماء والمفتون وأهل الاختصاص في قطاع غزة، خلال جلستهم المقبلة.



وأوضح أن العلماء والمفتين، ستكون لهم جلسة خاصة، سيستمعون خلالها للجهات المختصة بوزارة الصحة ولجنة الطوارئ الحكومية العليا، حول تقديرات المرحلة الحالية والإجراءات اللازم اتباعها لضمان فاعلية إجراءات السلامة والوقاية.



ونوه الأغا، إلى أن أي قرار أو أخبار تصدر عن الوزارة، يتم نشرها عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الإعلامية الرسمية، داعياً المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات، وعدم المساهمة في نشرها.