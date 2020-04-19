إيطاليا تُسجّل أدنى معدل وفيات يومي بـ (كورونا) منذ أسبوع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أن وفيات فيروس (كورونا) المستجد في البلاد، زادت 433 حالة، اليوم، الأحد، وهو أدنى مستوى يومي منذ أسبوع، بينما تباطأ عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 3047 من 3491 في اليوم السابق.



وحسب (رويترز)، يشير العدد اليومي للوفيات والإصابات إلى استمرار الوضع المستقر على نطاق واسع في الأسبوعين الماضيين.



وارتفع إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في 21 شباط/فبراير إلى 23660 وهو ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحد، وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 178972.



وتخطت الوفيات بوباء (كوفيد-19) في القارة الأوروبية، اليوم الأحد، حاجز المئة ألف، وذلك بعد إعلان عدد من الدول على رأسها إسبانيا وبلجيكا عن وفيات جديدة بفعل الفيروس القاتل.



وتعد إيطاليا الأولى على قائمة الدول، التي تعاني من وباء "كوفيد- 19" في أوروبا، حيث سجلت، بحسب أحدث إحصاء، 175.925 إصابة و20639 حالة وفاة.