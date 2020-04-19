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وزير الصحة الأردني: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

وزير الصحة الأردني: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 417 حالة، بعد تسجيل أربع حالات جديدة.

وقال جابر، خلال الإيجاز الصحفي، في مركز إدارة الأزمات: "إن الأردن سجل اليوم 4 إصابات جديدة، موزعة كالآتي: زوجة وابنة للأب المصاب، إضافة لشقيقين أحدهما أدخل إلى مستشفى الملك المؤسس، ومصدر العدوى شقيق لهما كان بالسويد"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف: "إن سبع حالات شفاء، سجلت اليوم، ليصبح عدد حالات الشفاء الكلي 276 حالة، فيما بقي تحت العلاج في المستشفيات 134 حالة".

وتابع جابر بقوله: "إن العودة التدريجية للحياة الطبيعية، كانت نتيجة صبر وجهد الأردنيين".

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