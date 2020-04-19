شؤون فلسطينية

القيادي حنيني يوجه نصائح للشباب في حال اعتقالهم لدى الاحتلال

القيادي حنيني يوجه نصائح للشباب في حال اعتقالهم لدى الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
حذر القيادي في حركة (حماس) والأسير المحرر عبد الحكيم حنيني، من خطورة من يسمون بالعصافير في السجون، وهم من أقوى الأساليب التي يستخدمها الاحتلال، ويتمتعون بقدرات عالية على الاستدراج والإيقاع بالأسرى للحصول على معلومات منهم.

وخلال ندوة إلكترونية، نظمتها الكتلة الإسلامية بجامعات الضفة، قدم حنيني نصائح للشباب في حال اعتقالهم لدى الاحتلال، بكتمان السر، وعدم الحديث مع أي شخص داخل السجون، مهما كانت درجة الثقة به، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

وحول (صفقة القرن) أكد حنيني، وجود خطورة حقيقية من إقدام الاحتلال على ضم الأغوار، وعدة مناطق في الضفة للكيان.

ويعتبر القيادي حنيني من نابلس، أحد مؤسسي كتائب عز الدين القسام في الضفة الغربية، وأسير محرر بصفقة (وفاء الأحرار).

وتحدث في الندوة أيضاً، الأسير المحرر علي المغربي، المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى، الذي قدم استعراضاً تاريخياً عن أبرز المحطات المفصلية في تاريخ الحركة الأسيرة.

وأكد المغربي، أن المقاومة، باتت تتمتع بخبرة وتجربة بالتفاوض مع الاحتلال، وهي أكثر اطلاعاً على واقع الأسرى وأوضاعه في السجون، موضحاً أن أي عملية تفاوض ليست سهلة، وتتطلب وقتاً طويلاً قد يستمر لسنوات.

يذكر، أن هذه المحاضرة الثالثة من نوعها التي تنظمها الكتلة الإسلامية خلال شهر، بمشاركة قرابة مئتي طالب وطالبة من مختلف جامعات الضفة الغربية.

أخبار ذات صلة

شاهد: مصرع طفلتين جراء حادث سير في مدينة الخليل

شاهد: مصرع طفلتين جراء حادث سير في مدينة الخليل

الأوقاف بغزة تُصدر تصريحاً مُهماً بشأن إغلاق المساجد

الأوقاف بغزة تُصدر تصريحاً مُهماً بشأن إغلاق المساجد

اشتية: قضية العمال في إسرائيل ما زالت التحدي الأكبر

اشتية: قضية العمال في إسرائيل ما زالت التحدي الأكبر

اشتية: أي إجراءات جديدة لن تكون بديلة عن الحالية وإنما مُكملة لها

اشتية: أي إجراءات جديدة لن تكون بديلة عن الحالية وإنما مُكملة لها

السفير اللوح: نشكر السلطات المصرية لموافقتها على ترحيل مواطنين لغزة

السفير اللوح: نشكر السلطات المصرية لموافقتها على ترحيل مواطنين لغزة

الداخلية: انتهاء عمليات إزالة الألغام من حقل المغطس

الداخلية: انتهاء عمليات إزالة الألغام من حقل المغطس

الصحة العالمية تصدر توصيات بشأن صوم رمضان في ظل تفشي فيروس كورونا

الصحة العالمية تصدر توصيات بشأن صوم رمضان في ظل تفشي فيروس كورونا

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال شمال طولكرم

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال شمال طولكرم

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

القيادي حنيني يوجه نصائح للشباب في حال اعتقالهم لدى الاحتلال

القيادي حنيني يوجه نصائح للشباب في حال اعتقالهم لدى الاحتلال

اشتية: قضية العمال في إسرائيل ما زالت التحدي الأكبر

اشتية: قضية العمال في إسرائيل ما زالت التحدي الأكبر

السفير اللوح: نشكر السلطات المصرية لموافقتها على ترحيل مواطنين لغزة

السفير اللوح: نشكر السلطات المصرية لموافقتها على ترحيل مواطنين لغزة

الداخلية: انتهاء عمليات إزالة الألغام من حقل المغطس

الداخلية: انتهاء عمليات إزالة الألغام من حقل المغطس

الصحة العالمية تصدر توصيات بشأن صوم رمضان في ظل تفشي فيروس كورونا

الصحة العالمية تصدر توصيات بشأن صوم رمضان في ظل تفشي فيروس كورونا

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال شمال طولكرم

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال شمال طولكرم

الشيوخي يدعو الحكومة لإعادة تشغيل وتفعيل العمل والتجارة

الشيوخي يدعو الحكومة لإعادة تشغيل وتفعيل العمل والتجارة

رأفت يُدين مخططات الاحتلال الاستيطانية ويؤكد استغلالها الجائحة لمواصلة تنفيذ (صفقة القرن)

رأفت يُدين مخططات الاحتلال الاستيطانية ويؤكد استغلالها الجائحة لمواصلة تنفيذ (صفقة القرن)

منوعات

توم هانكس يكشف تفاصيل قاسية بعد شفائه من &#34;كورونا&#34;

توم هانكس يكشف تفاصيل قاسية بعد شفائه من "كورونا"

شيماء سيف ترد بقوة على ريهام سعيد بهذا الفيديو.. ثم تحذفه

شيماء سيف ترد بقوة على ريهام سعيد بهذا الفيديو.. ثم تحذفه

كارمن لبس تصرخ: &#34;بدي مصرياتي رح جوع&#34;

كارمن لبس تصرخ: "بدي مصرياتي رح جوع"

ريهام سعيد عن فنانتين: &#34;لو خسوا مش هيلاقوا شغل&#34;

ريهام سعيد عن فنانتين: "لو خسوا مش هيلاقوا شغل"

هل أُصيب سعد الصغير بفيروس &#34;كورونا&#34;؟

هل أُصيب سعد الصغير بفيروس "كورونا"؟

لأول مرة في حياتها.. أصالة تختم القرآن الكريم

لأول مرة في حياتها.. أصالة تختم القرآن الكريم

دينا الشربيني تكشف عن الجملة التي يرددها عمرو دياب كثيراً.. وبعض أسراره

دينا الشربيني تكشف عن الجملة التي يرددها عمرو دياب كثيراً.. وبعض أسراره

هل تبرأ والد ياسمين صبري منها بعد ارتباطها بأحمد أبو هشيمة دون علمه؟

هل تبرأ والد ياسمين صبري منها بعد ارتباطها بأحمد أبو هشيمة دون علمه؟

نيللي كريم ممنوعة من البكاء ستة أشهر بأمر الطبيب

نيللي كريم ممنوعة من البكاء ستة أشهر بأمر الطبيب

خالد النبوي يُهدد باعتزال التمثيل بسبب هذه الصورة مع ريهام حجاج

خالد النبوي يُهدد باعتزال التمثيل بسبب هذه الصورة مع ريهام حجاج

عربي

سوريا تُعلن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

سوريا تُعلن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية تحذر من تناول الفسيخ في عيد (شم النسيم)

الصحة المصرية تحذر من تناول الفسيخ في عيد (شم النسيم)

مصر: رحلات استثنائية لإعادة &#34;العالقين&#34;

مصر: رحلات استثنائية لإعادة "العالقين"

السعودية: 69 حالة شفاء و1088 إصابة جديدة بكورونا

السعودية: 69 حالة شفاء و1088 إصابة جديدة بكورونا