السفير اللوح: نشكر السلطات المصرية لموافقتها على ترحيل مواطنين لغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب سفير دولة فلسطين، بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، عن شكره للسلطات المصرية على مبادرتها الكريمة، بالاستجابة لطلب السفارة، بالموافقة على ترحيل عدد من المواطنين العالقين من أبناء قطاع غزة.



وأوضحت السفارة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن مندوب السفارة، قام بمرافقة المرحلين، حتى (معبر رفح البري)، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.