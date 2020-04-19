شؤون فلسطينية

الصحة العالمية تصدر توصيات بشأن صوم رمضان في ظل تفشي فيروس كورونا

الصحة العالمية تصدر توصيات بشأن صوم رمضان في ظل تفشي فيروس كورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت منظمة الصحة العالمية عددا من الإرشادات المتعلقة بصيام شهر رمضان والمناسك المتعلقة به بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في العالم.

ودعا المكتب الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط في تقرير له، أمس السبت، للحرص خلال شهر رمضان على شرب كمية كبيرة من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالمياه، والإكثار من شرب المياه بين وجبتي الإفطار والسحور، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكد على أن معدلات تعرق الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة تزيد، لذلك من الضروري شرب السوائل لتعويض ما يفقده الجسم أثناء ساعات النهار (ما لا يقل عن 10 أكواب)

وشدد على ضرورة تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، لأن الكافيين قد يسبب كثرة التبول، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

وقال التقرير: إن رمضان هذا العام يأتي في أيام حارة، ويمتد الصيام لساعات طويلة، حيث تصل مدة الصيام في المتوسط إلى 15 و 16 ساعة يوميا.

ونوه لضرورة التواجد في مكان مُظلل وجيد التهوية خلال ساعات الظهيرة، وتجنب التعرض لأشعة الشمس.

وأضاف التقرير أنه يجب تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة لتعويض مستويات الطاقة لدى الأشخاص، حيث يُعتبر الإفطار على ثلاث تمرات من الطرق التقليدية والصحية لبدء وجبة الإفطار، لأن التمر غني بالألياف. كما يجب تناول في وجبة الإفطار الكثير من الخضروات لتزود الجسم بالفيتامينات والمغذيات، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة التي تزود الجسم بالطاقة والألياف.

ونصحت منظمة الصحة العالمية بتناول اللحوم الخالية من الدهون والدجاج بدون جلد والأسماك سواء كانت مشوية أو مطهوة في الفرن للحصول على حصة جيدة من البروتين الصحي. وتجنب الأطعمة المقلية أو المُصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر.

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