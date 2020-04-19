دولي

كندا.. إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار والشرطة تعتقل منفذ العملية

كندا.. إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار والشرطة تعتقل منفذ العملية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من الأشخاص، في جريمة إطلاق نار، نفذها رجل مسلح، مساء اليوم الأحد، في إقليم نوفا سكوتيا، إحدى مقاطعات كندا، فيما اعتقلت الشرطة الملكية الكندية، المنفذ الذي يدعى غابرييل ورتمان، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).

وكانت الشرطة قد حددت هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية، وقالت: إنه يُدعى غابرييل وورتمان (51 عاماً) وطلبت من السكان عدم الاقتراب منه.

وأشارت الشرطة عبر سلسلة من التغريدات في (تويتر)، إلى أن وورتمان، كان يقود سيارة تشبه سيارات الشرطة الملكية الكندية، ويرتدي على الأرجح زي شرطة.

ويُعد إطلاق النار العشوائي نادراً في كندا، حيث قوانين حمل السلاح أكثر صرامة بالمقارنة بالولايات المتحدة.

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