إيطاليا تُسجّل أدنى حصيلة وفيات بـ (كورونا) منذ أسبوع

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رام الله - دنيا الوطن

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) في إيطاليا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، أدنى وتيرة ارتفاع يومية منذ أسبوع، بتسجيل 433 وفاة جديدة.



وأكدت وكالة الحماية المدنية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا، بلغت 23660 شخصاً، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات بـ (كورونا) إلى 178972 بتسجيل 3047 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل انخفاضاً مقارنة مع معدلات اليوم السابق (3491 حالة)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).