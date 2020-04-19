تركيا: تسجيل 127 حالة وفاة جديدة بـ (كورونا) والإجمالي 2017

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت تركيا، اليوم الأحد، 127 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 2017.



كما أعلنت وزارة الصحة التركية، أن حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) في البلاد، ارتفعت إلى 80306 حالات، بعد تسجيل 3977 حالة جديدة اليوم الأحد، وهو أعلى معدل إصابات عالمياً خارج أوروبا والولايات المتحدة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).