إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال شمال طولكرم



وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، ما أدى لإصابة شاب يبلغ من العمر 19 عاما بعيار حي في قدمه، نقل إثرها إلى المستشفى، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.





رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري، غرب ضاحية شويكة شمال طولكرم.