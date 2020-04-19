دولي

وثيقة إسرائيلية تكشف أصحاب الأولوية بالعلاج من فيروس (كورونا)

وثيقة إسرائيلية تكشف أصحاب الأولوية بالعلاج من فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كفت القناة الإسرائيلية الـ 13، الأحد، عن وثيقة داخلية لوزارة الصحة الإسرائيلية، تحدد فيها من له الأولوية في العلاج من فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19). 

وأوضحت القناة، أن ذوي الإعاقة من الإسرائيليين، هم في المرتبة الأخيرة من حيث تلقي العلاج من فيروس (كورونا)، حيث نشرت وثيقة، توصي بأن يكون ذوو الاحتياجات الخاصة، والمرضى الضعفاء، آخر من يتم إخضاعهم لأجهزة التنفس الصناعي، في حال انتشار فيروس (كورونا) بشكل أكبر مما عليه الآن. 

وأفادت القناة، أن القائمة التي نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية
 تعني أن العلاج للأقوى فحسب، بشأن أولوية منح أجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس (كورونا)، وفي ذيل هذه القائمة، ذوو الإعاقة الكاملة، ومن يعانون قصوراً في المخ والقلب والكلى والرئتين والكبد أو الأعصاب، وكذلك من يعاني صدمة نفسية أو حروقاً شديدة أو مرضاً عضالاً، أو من تقل فرص شفائه من الفيروس عن 20%. 

وأشارت القناة، إلى أن أولوية العلاج من فيروس (كورونا)، ستكون للمريض الذي لديه إعاقة طفيفة، أو مرض خفيف، أو من لديه فرصة للنجاة تزيد على 80%.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس (كورونا) المسبب لمرض (كوفيد- 19)، وباء عالمياً (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس
 التاجي حول العالم، مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

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