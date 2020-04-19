عاجل

  • فرنسا تعلن تسجيل 395 وفاة جديدة بفيروس كورونا

شؤون فلسطينية

رأفت يدين مخططات الاحتلال الاستيطانية ويؤكد استغلالها الجائحة لمواصلة تنفيذ (صفقة القرن)

رأفت يدين مخططات الاحتلال الاستيطانية ويؤكد استغلالها الجائحة لمواصلة تنفيذ (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت مواصلة دولة الاحتلال الإسرائيلي لإجراءاتها وممارساتها الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني في ظل انشغال العالم بوباء "الكورونا" لمواصلة تنفيذ خطة ترامب – نتنياهو أو ما تعرف بـ"صفقة القرن"، حيث كشفت بلدية الاحتلال في القدس عن مشروع استيطاني على أراضي جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، بالإضافة الى سكة حديد لربط المستوطنات الاستعمارية الاستيطانية وتوسيعها وبناء مستعمرات جديدة.

وقال في تصريح له اليوم الاحد:" إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتبع سياسة ممنهجة لضم الاغوار وشمال البحر الميت وكل المناطق المقام عليها المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية وفقا لما تضمنته الصفقة المشؤومة التي أعلن عنها ترامب بداية العام الحالي".

وأكد على أن القيادة الفلسطينية تواصل العمل مع كل المؤسسات الدولية والدول الكبرى في العالم لممارسة الضغط على إسرائيل للكف عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي تواصل من خلالها تهويد مدينة القدس وضم الاغوار وشمال البحر الميت ومعظم ما يسمى بمناطق "ج" المقام عليها المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية.

وفي سياق اخر شدد رأفت على أن القيادة الفلسطينية تتابع العمل مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل لإجراء الفحوصات اللازمة لمجابهة فايروس كورونا وتجنيب سكان القدس الشرقية ذلك الوباء، بعد ان تعمدت دولة الاحتلال تأخير اتخاذ هذه الإجراءات في المدينة المقدسة وضواحيها مما أدى الى تزايد اعداد الإصابات فيها، كما وفعلت ذلك مع كل البلدات والقرى الفلسطينية داخل الخط الاخضر.

واستهجن رأفت منع دولة الاحتلال الإسرائيلي للحكومة الفلسطينية للقيام بواجبها اتجاه أبناء شعبنا في القدس الشرقية واخذ إجراءات الامن والسلامة للمواطنين والقيام بعمليات التعقيم واجراء فحوصات لمن يظهر عليهم اعراض الإصابة بالفايروس إضافة منعها تقديم مساعدات لهم من اجل تجنب تعرضهم للإصابة بالفايروس وتمكينهم من الالتزام بالحجر الصحي.

وفي نهاية تصريحه جدد رأفت دعوته للعمال الذين يعملون في إسرائيل الى التوقف النهائي عن العمل في المستعمرات الاستيطانية كونها غير شرعية وتنتهك الحقوق الفلسطينية، والامتناع عن العمل داخل إسرائيل، كما ودعا كل من يعود من العمال بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية لتجنيب عائلاتهم وشعبهم ويلات الوباء.

أخبار ذات صلة

الشيوخي يدعو الحكومة باعادة تشغيل وتفعيل العمل والتجارة

الشيوخي يدعو الحكومة باعادة تشغيل وتفعيل العمل والتجارة

وزير الأشغال: أصدرنا قراراً بتأجيل أقساط مدينة حمد في غزة لمدة عام

وزير الأشغال: أصدرنا قراراً بتأجيل أقساط مدينة حمد في غزة لمدة عام

ملحم: تسجيل إصابتين في يطا لطفل وشابة انتقلت لهم العدوى من والدهما

ملحم: تسجيل إصابتين في يطا لطفل وشابة انتقلت لهم العدوى من والدهما

المحررة &#34;نعالوة&#34;: أمل الأسيرات بالحرية قريب

المحررة "نعالوة": أمل الأسيرات بالحرية قريب

ارزيقات يوضح حقيقة تجاهل قضية مواطن لرتبة زوجته بجهاز الشرطة

ارزيقات يوضح حقيقة تجاهل قضية مواطن لرتبة زوجته بجهاز الشرطة

&#34;الخارجية&#34;: 39 وفاة و925 إصابة بفيروس &#34;كورونا&#34; بين أبناء جالياتنا حول العالم

"الخارجية": 39 وفاة و925 إصابة بفيروس "كورونا" بين أبناء جالياتنا حول العالم

موقع إسرائيلي: إطلاق نار تجاه شبان قرب موقع للمقاومة شرق دير البلح

موقع إسرائيلي: إطلاق نار تجاه شبان قرب موقع للمقاومة شرق دير البلح

الهيئة الخيرية الأردنية تسيّر قافلة مساعدات إلى فلسطين

الهيئة الخيرية الأردنية تسيّر قافلة مساعدات إلى فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

الشيوخي يدعو الحكومة باعادة تشغيل وتفعيل العمل والتجارة

الشيوخي يدعو الحكومة باعادة تشغيل وتفعيل العمل والتجارة

رأفت يدين مخططات الاحتلال الاستيطانية ويؤكد استغلالها الجائحة لمواصلة تنفيذ (صفقة القرن)

رأفت يدين مخططات الاحتلال الاستيطانية ويؤكد استغلالها الجائحة لمواصلة تنفيذ (صفقة القرن)

المحررة &#34;نعالوة&#34;: أمل الأسيرات بالحرية قريب

المحررة "نعالوة": أمل الأسيرات بالحرية قريب

الهيئة الخيرية الأردنية تسيّر قافلة مساعدات إلى فلسطين

الهيئة الخيرية الأردنية تسيّر قافلة مساعدات إلى فلسطين

جنين: الشرطة تغلق57 محلاً تجارياً وتعتقل ثلاثة أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ

جنين: الشرطة تغلق57 محلاً تجارياً وتعتقل ثلاثة أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ

تركيب ثلاثة ممرات للتعقيم الآلي في قلقيلية

تركيب ثلاثة ممرات للتعقيم الآلي في قلقيلية

&#34;مدى&#34; يطالب (فيسبوك) بدعم الإعلام الفلسطيني وزيادة قدرة مواقعه ومواقع المؤسسات الأهلية

"مدى" يطالب (فيسبوك) بدعم الإعلام الفلسطيني وزيادة قدرة مواقعه ومواقع المؤسسات الأهلية

محافظ أريحا يترأس اجتماع خلية الأزمة الخاصة بمكافحة والحد من انتشار (كورونا)

محافظ أريحا يترأس اجتماع خلية الأزمة الخاصة بمكافحة والحد من انتشار (كورونا)

منوعات

توم هانكس يكشف تفاصيل قاسية بعد شفائه من &#34;كورونا&#34;

توم هانكس يكشف تفاصيل قاسية بعد شفائه من "كورونا"

شيماء سيف ترد بقوة على ريهام سعيد بهذا الفيديو.. ثم تحذفه

شيماء سيف ترد بقوة على ريهام سعيد بهذا الفيديو.. ثم تحذفه

كارمن لبس تصرخ: &#34;بدي مصرياتي رح جوع&#34;

كارمن لبس تصرخ: "بدي مصرياتي رح جوع"

ريهام سعيد عن فنانتين: &#34;لو خسوا مش هيلاقوا شغل&#34;

ريهام سعيد عن فنانتين: "لو خسوا مش هيلاقوا شغل"

هل أُصيب سعد الصغير بفيروس &#34;كورونا&#34;؟

هل أُصيب سعد الصغير بفيروس "كورونا"؟

لأول مرة في حياتها.. أصالة تختم القرآن الكريم

لأول مرة في حياتها.. أصالة تختم القرآن الكريم

دينا الشربيني تكشف عن الجملة التي يرددها عمرو دياب كثيراً.. وبعض أسراره

دينا الشربيني تكشف عن الجملة التي يرددها عمرو دياب كثيراً.. وبعض أسراره

هل تبرأ والد ياسمين صبري منها بعد ارتباطها بأحمد أبو هشيمة دون علمه؟

هل تبرأ والد ياسمين صبري منها بعد ارتباطها بأحمد أبو هشيمة دون علمه؟

نيللي كريم ممنوعة من البكاء ستة أشهر بأمر الطبيب

نيللي كريم ممنوعة من البكاء ستة أشهر بأمر الطبيب

خالد النبوي يُهدد باعتزال التمثيل بسبب هذه الصورة مع ريهام حجاج

خالد النبوي يُهدد باعتزال التمثيل بسبب هذه الصورة مع ريهام حجاج

عربي

مصر: رحلات استثنائية لإعادة &#34;العالقين&#34;

مصر: رحلات استثنائية لإعادة "العالقين"

الجامعة العربية: ممارسات الاحتلال تقوض جهود الفلسطينيين في مواجهة (كورونا)

الجامعة العربية: ممارسات الاحتلال تقوض جهود الفلسطينيين في مواجهة (كورونا)

طالع: توصيات الصحة العالمية للمسلمين بخصوص شهر رمضان

طالع: توصيات الصحة العالمية للمسلمين بخصوص شهر رمضان

الأردن يتلقى 10 آلآف طلب عودة لمواطنين عالقين في الخارج خلال يوم

الأردن يتلقى 10 آلآف طلب عودة لمواطنين عالقين في الخارج خلال يوم