دولي

أول رد من ايران على عرض ترامب بشأن أجهزة التنفس الصناعي

أول رد من ايران على عرض ترامب بشأن أجهزة التنفس الصناعي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت طهران، على لسان وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، أنها ليست بحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي التي أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرا عن استعداده لتوريدها إلى إيران.

وقال ظريف، في تغريدة نشرها اليوم الأحد، مخاطبا ترامب عبر "تويتر": "إيران ستقوم بتصدير أجهزة التنفس الصناعي بعد عدة أشهر".

وتابع ظريف: "كل ما يجب أن تفعله هو وقف التدخلات في شؤون الدول الأخرى وخاصة في شؤون دولتي. وصدقني، لا نقبل نصائح من قبل أي سياسي أمريكي".

وأعرب الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت، عن استعداد إدارته لإرسال دفعات من أجهزة التنفس الصناعي إلى إيران إذا كانت بحاجة لها كمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجرى هذا الإعلان في الوقت الذي تتعرض فيه إيران لعقوبات اقتصادية قاسية من قبل إدارة ترامب إضافة إلى ضغوط سياسية، وتتهم طهران الولايات المتحدة في هذا السياق بممارسة "الإرهاب الاقتصادي والطبي"، لاسيما أنها شددت إجراءاتها حتى في زمن جائحة فيروس كورونا.

بدورها، تقول واشنطن إن عقوباتها لا تمنع إرسال مساعدات إنسانية وطبية إلى إيران وإنما تستهدف "النظام الفاسد" في البلاد.

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