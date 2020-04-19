رئيس وزراء هنغاريا: نتوقع أن يبلغ وباء كورونا ذروته في 3 مايو

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان: "إن الخبراء يتوقعون أن يبلغ وباء فيروس كورونا ذروته في البلاد في الثالث من أيار/ مايو".



وأضاف أوربان خلال زيارة لمستشفى، أنه بحلول هذا اليوم سيكون لدى هنغاريا 5 آلاف جهاز تنفس صناعي، ارتفاعا مما يزيد قليلا عن ألفين حاليا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتابع قائلا: "إن العدد الإجمالي سيرتفع بعدها إلى 8 آلاف، وهو ما سيكون كافيا لعلاج جميع المصابين بمرض كوفيد-19 الذين يحتاجون لهذه الأجهزة".



ومددت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان في 10 أبريل، إجراءات العزل العام إلى أجل غير مسمى لإبطاء انتشار الفيروس، وطالبت المواطنين بمراعاة ذلك خلال العطلة.



وتمثل أزمة كورونا أكبر تحد لأوربان الذي يحكم البلاد منذ نحو عشر سنوات.