سويسرا: ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وكالة الصحة العامة السويسرية اليوم الأحد تسجيل 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وجاء في بيان وكالة الصحة العامة: "تم تسجيل 336 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 27740، كما تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 1135"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقد أعلنت الحكومة السويسرية، مؤخرا أنها ستبدأ تدريجيا اعتبارا من 27 نيسان/ أبريل في تخفيف القيود الجذرية التي فرضتها الشهر الماضي لمواجهة فيروس كورونا.