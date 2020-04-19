ارزيقات يوضح حقيقة تجاهل قضية مواطن لرتبة زوجته بجهاز الشرطة

أصدرت المديرية العامة للشرطة وعلى لسان الناطق الاعلامي باسمها، العقيد لؤي ارزيقات، توضيحاً حول ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بما يخص قضية المواطن شادي علي مليطات والتي ادعت هذه المواقع بان هذا المواطن مسجل بحقه قضية لدى المحكمة قيمتها 14000 شيكل وقدمها منذ ما يزيد عن العام ولم يتم تنفيذها كون زوجته ضابط برتب عقيد في الشرطة.



وبين ارزيقات، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد، أن المعلومات غير صحيحة وبأن المواطن مليطات سجل بحقه 15 مذكرة قضائية وتمكنت الشرطة على مدار الأشهر الماضية من تنفيذ 13 مذكرة منها وبقي مسجل بحقه مذكرتين تعمل الشرطة على تنفيذها وفقا للقانون وفي حال انتهاء حالة الطوارىء.



وأضاف ارزيقات، أن زوجة الشخص المطلوب لا تعمل بصفوف الشرطة، وأن الشرطة تنفذ القانون على الجميع ودون استثناء.







رام الله - دنيا الوطن