عربي

الصحة المصرية تحذر من تناول الفسيخ في عيد (شم النسيم)

الصحة المصرية تحذر من تناول الفسيخ في عيد (شم النسيم)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، تزامنا مع احتفالات المصريين بأعياد "شم النسيم"، من تناول الأسماك المملحة أو الفسيخ.

ودعت الوزارة إلى الابتعاد عن الأسماك المملحة، حتى المعدة منزليا، بسبب عدم ضمان سلامة هذه الأسماك وخلوها من البكتيريا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولفتت الوزارة إلى أن طريقة إعداد هذه الأسماك تعتمد بالأساس على تخميرها، ما يشكل بيئة مناسبة لنمو البكتيريا وإفراز سمومها المسببة للشلل.

وكان جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، حذر أمس من تناول الفسيخ من أماكان غير معروفة، لافتا إلى ضرورة أخذه من مصادر موثوقة وسليمة ونظيفة.

ويحتفل المصريون ببدء فصل الربيع بالاحتفال بـ"يوم شم النسيم" الذي يصادف يوم الاثنين الذي يلي احتفال المسيحيين بعيد الفصح، حيث يخرج المسلمون والمسيحون بأعداد كبيرة للاحتفال بهذا اليوم.

ويأتي العيد هذا العام في وقت تعمل السلطات المصرية على مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث أعلنت أمس في آخر إحصائية لها تسجيل ما مجموعه 3032 إصابة بكورونا، و224 حالة وفاة.

أخبار ذات صلة

مصر: رحلات استثنائية لإعادة &#34;العالقين&#34;

مصر: رحلات استثنائية لإعادة "العالقين"

السعودية: 69 حالة شفاء و1088 إصابة جديدة بكورونا

السعودية: 69 حالة شفاء و1088 إصابة جديدة بكورونا

الجامعة العربية: ممارسات الاحتلال تقوض جهود الفلسطينيين في مواجهة (كورونا)

الجامعة العربية: ممارسات الاحتلال تقوض جهود الفلسطينيين في مواجهة (كورونا)

طالع: توصيات الصحة العالمية للمسلمين بخصوص شهر رمضان

طالع: توصيات الصحة العالمية للمسلمين بخصوص شهر رمضان

الأردن يتلقى 10 آلآف طلب عودة لمواطنين عالقين في الخارج خلال يوم

الأردن يتلقى 10 آلآف طلب عودة لمواطنين عالقين في الخارج خلال يوم

وزير الدفاع المصري: نعتز بمواقف الأقباط الوطنية

وزير الدفاع المصري: نعتز بمواقف الأقباط الوطنية

إسرائيل تشكو (حزب الله) في مجلس الأمن

إسرائيل تشكو (حزب الله) في مجلس الأمن

86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان

86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

رأفت يدين مخططات الاحتلال الاستيطانية ويؤكد استغلالها الجائحة لمواصلة تنفيذ (صفقة القرن)

رأفت يدين مخططات الاحتلال الاستيطانية ويؤكد استغلالها الجائحة لمواصلة تنفيذ (صفقة القرن)

المحررة &#34;نعالوة&#34;: أمل الأسيرات بالحرية قريب

المحررة "نعالوة": أمل الأسيرات بالحرية قريب

الهيئة الخيرية الأردنية تسيّر قافلة مساعدات إلى فلسطين

الهيئة الخيرية الأردنية تسيّر قافلة مساعدات إلى فلسطين

جنين: الشرطة تغلق57 محلاً تجارياً وتعتقل ثلاثة أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ

جنين: الشرطة تغلق57 محلاً تجارياً وتعتقل ثلاثة أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ

تركيب ثلاثة ممرات للتعقيم الآلي في قلقيلية

تركيب ثلاثة ممرات للتعقيم الآلي في قلقيلية

&#34;مدى&#34; يطالب (فيسبوك) بدعم الإعلام الفلسطيني وزيادة قدرة مواقعه ومواقع المؤسسات الأهلية

"مدى" يطالب (فيسبوك) بدعم الإعلام الفلسطيني وزيادة قدرة مواقعه ومواقع المؤسسات الأهلية

محافظ أريحا يترأس اجتماع خلية الأزمة الخاصة بمكافحة والحد من انتشار (كورونا)

محافظ أريحا يترأس اجتماع خلية الأزمة الخاصة بمكافحة والحد من انتشار (كورونا)

&#34;الاقتصاد&#34;: عشر منشآت صناعية جديدة لإنتاج الكمامات واللباس الواقي

"الاقتصاد": عشر منشآت صناعية جديدة لإنتاج الكمامات واللباس الواقي

منوعات

توم هانكس يكشف تفاصيل قاسية بعد شفائه من &#34;كورونا&#34;

توم هانكس يكشف تفاصيل قاسية بعد شفائه من "كورونا"

شيماء سيف ترد بقوة على ريهام سعيد بهذا الفيديو.. ثم تحذفه

شيماء سيف ترد بقوة على ريهام سعيد بهذا الفيديو.. ثم تحذفه

كارمن لبس تصرخ: &#34;بدي مصرياتي رح جوع&#34;

كارمن لبس تصرخ: "بدي مصرياتي رح جوع"

ريهام سعيد عن فنانتين: &#34;لو خسوا مش هيلاقوا شغل&#34;

ريهام سعيد عن فنانتين: "لو خسوا مش هيلاقوا شغل"

هل أُصيب سعد الصغير بفيروس &#34;كورونا&#34;؟

هل أُصيب سعد الصغير بفيروس "كورونا"؟

لأول مرة في حياتها.. أصالة تختم القرآن الكريم

لأول مرة في حياتها.. أصالة تختم القرآن الكريم

دينا الشربيني تكشف عن الجملة التي يرددها عمرو دياب كثيراً.. وبعض أسراره

دينا الشربيني تكشف عن الجملة التي يرددها عمرو دياب كثيراً.. وبعض أسراره

هل تبرأ والد ياسمين صبري منها بعد ارتباطها بأحمد أبو هشيمة دون علمه؟

هل تبرأ والد ياسمين صبري منها بعد ارتباطها بأحمد أبو هشيمة دون علمه؟

نيللي كريم ممنوعة من البكاء ستة أشهر بأمر الطبيب

نيللي كريم ممنوعة من البكاء ستة أشهر بأمر الطبيب

خالد النبوي يُهدد باعتزال التمثيل بسبب هذه الصورة مع ريهام حجاج

خالد النبوي يُهدد باعتزال التمثيل بسبب هذه الصورة مع ريهام حجاج

عربي

مصر: رحلات استثنائية لإعادة &#34;العالقين&#34;

مصر: رحلات استثنائية لإعادة "العالقين"

الجامعة العربية: ممارسات الاحتلال تقوض جهود الفلسطينيين في مواجهة (كورونا)

الجامعة العربية: ممارسات الاحتلال تقوض جهود الفلسطينيين في مواجهة (كورونا)

طالع: توصيات الصحة العالمية للمسلمين بخصوص شهر رمضان

طالع: توصيات الصحة العالمية للمسلمين بخصوص شهر رمضان

الأردن يتلقى 10 آلآف طلب عودة لمواطنين عالقين في الخارج خلال يوم

الأردن يتلقى 10 آلآف طلب عودة لمواطنين عالقين في الخارج خلال يوم