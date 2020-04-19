هولندا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في هولندا أدنى وتيرة ارتفاع يومي منذ 26 آذار/ مارس الماضي، بتسجيل السلطات الصحية 83 وفاة جديدة بسبب الوباء خلال آخر 24 ساعة.



وأكد المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة اليوم الأحد أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد أصبحت 3684 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ1066 حالة جديدة وبلغ 32655، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).