دولي

شركة إسرائيلية تطور كاميرا حرارية لكشف المصابين بفيروس كورونا

شركة إسرائيلية تطور كاميرا حرارية لكشف المصابين بفيروس كورونا
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، أن شركة "رافائيل" طوّرت كاميرا حرارية بهدف تركيبها عند مداخل المستشفيات، لكشف الأشخاص الذين قد يحملون أعراض فيروس كورونا. 

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الكاميرا قادرة على فحص حرارة أجسام الذين يدخلون المستشفيات على الفور في أقل من ثانية. 

وأشارت إلى أن نظام الكاميرا يوفر دقة عالية في فحص حرارة الجسم بالتصوير الحراري وهو قادر على فحص الحرارة لعدد غير محدود من الأشخاص في وقت واحد على مسافة 10 أمتار، وذلك سيساعد في الكشف عن أي شخص قد يحمل أعراض كورونا.

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