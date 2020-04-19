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مصر: رحلات استثنائية لإعادة "العالقين"

مصر: رحلات استثنائية لإعادة "العالقين"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يبدأ قطاع الطيران المدني في مصر، الثلاثاء المقبل، تسيير عدد من الرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في عدة دول بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وسيتم تنفيذ هذه الرحلات الجوية التي تستهدف إعادة ذوي الحالات الإنسانية والطارئة، بالتنسيق مع وزارات الطيران والهجرة والخارجية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ومن المزمع أن تنطلق بعد غد الثلاثاء، رحلة خاصة إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، من أجل إعادة المصريين العالقين في لبنان.

ومن المقرر أن يتم وضع جميع الركاب العائدين من هناك في الحجر الصحي بأحد الفنادق المخصصة، لذلك لمدة 14 يوما ضمن توصيات وزارة الصحة للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وكانت مصر نظمت خلال الأسابيع الأخيرة رحلات خاصة من أجل إعادة المئات من مواطنيها العالقين في عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وكندا.

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