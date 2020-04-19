"الخارجية": 39 وفاة و925 إصابة بفيروس "كورونا" بين أبناء جالياتنا حول العالم







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأحد، أن حصيلة وفيات فيروس "كورونا" المستجد بين أبناء جالياتنا في العالم بلغت 39 حالة، فيما ارتفع عدد الاصابات ليصل إلى 925، وتماثل 226 منهم للشفاء، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.وفيما يلي الاصابات حسب البلدان حول العالم: