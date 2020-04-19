موقع إسرائيلي: إطلاق نار تجاه شبان قرب موقع للمقاومة شرق دير البلح

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، نيراناً تحذيرية على عدد من الشبان الفلسطينيين، قرب أحد المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية شرق دير البلح وسط قطاع غزة.



وأشار موقع (حدشوت بتاخون سدي) الاسرائيلي، أن اطلاق النار لم يسفر عن وقوع اصابات بين الشبان الفلسطينيين.



يشار إلى أن الموقع ذاته، زعم أمس السبت، بأن تم رصد اطلاق مجموعة من البالنونات الحارقة من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة.