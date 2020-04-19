اشتية يدعو "الإسلامي للتنمية" تقديم مساعدة عاجلة لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة



واطلع رئيس الوزراء رئيس البنك الإسلامي للتنمية على الوضع العام في فلسطين، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، وتبعاتها الاقتصادية والمالية على فلسطين، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وثمن جهود البنك الإسلامي للتنمية وموظفيه على الجهد المبذول لدعم ومساعدة الدول الأعضاء في البنك، في مواجهة جائحة كورونا، وما تقدمه من دعم متواصل لفلسطين على وجه الخصوص.



بدوره، أشاد رئيس البنك الإسلامي للتنمية بالجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية والإجراءات التي اتخذتها في مواجهة جائحة كورونا، واعدا بأن يقوم البنك ببذل كل جهد ممكن لتلبية مطلب رئيس الوزراء بتقديم مساعدة عاجلة لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة في فلسطين، مطلعا اشتية على المبادرات التي يقوم بها البنك لحشد الأموال والدعم لمساعدة الدول في هذه الأزمة.



رام الله - دنيا الوطندعا الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، البنك الاسلامي الى تقديم مساعدة عاجلة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، في ظل ازمة كورونا، التي فرضت وضعا اقتصاديا صعبا على فلسطين والعالم.جاء ذلك، خلال اجتماع اجراه اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بندر بن محمد حمزة حجار في جدة، عبر الفيديو كونفرنس، بحضور مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي.