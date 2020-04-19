جنين: الشرطة تغلق57 محلاً تجارياً وتعتقل ثلاثة أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ





وألقت القبض على 3 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا.





رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة 57 محلا تجارياً وقبضت على 3 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذا لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد باسم واكد الجيوسي نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة للتأكد من ضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة وتخلل ذلك إغلاق 57 محلاً تجارياً.